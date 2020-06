Fiscalía General logra vincular a proceso y poner en prisión a expolicía municipal de San Pablo Huitzo por homicidio de joven

-El Juez de Control consideró válidos todos los datos de prueba presentados por la Fiscalía General.

Comunicado de Prensa

Tras ser llevado a audiencia, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra el ex policía municipal L. N. A. O., imponiéndole prisión preventiva y otorgando tres meses de investigación complementaria.

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de junio de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró obtener del Juzgado de Control auto de vinculación a proceso contra el expolicía municipal de San Pablo Huitzo, identificado como L. N. A. O, como probable responsable del homicidio del joven D. E. L. P., y de tentativa de homicidio calificado con ventaja en agravio del hermano de la víctima, identificado como J. J. L. P., cometido en mayo de 2020, en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con la causa penal 507/2020, el 7 de mayo de 2020, alrededor de las 00:55 horas, el probable responsable -en compañía de otras personas- condujo a las víctimas sobre la Carretera Internacional 190, tramo Telixtlahuaca-Nochixtlán y a la altura del paraje “La Torre”, los entregaron a otros sujetos, quienes los agredieron físicamente, privando de la vida a D. E. L. P. e hiriendo de gravedad a su hermano J. J. L. P.

Por estos hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes, logrando aprehender al expolicía municipal el pasado 19 de junio en el estado de Veracruz y ponerlo a disposición ante la autoridad judicial correspondiente.

Al ser llevado a audiencia y después que la Fiscalía General aportara los datos de prueba suficientes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a L. N. A. O., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando tres meses para el cierre de investigación complementaria.

La Institución reitera su compromiso de aplicación estricta de la Ley en este tipo de casos, presentando ante la justicia a quienes atentan contra la paz y el bienestar de las familias oaxaqueñas.

