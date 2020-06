Descubren pintura rupestre en roca desprendida por terremoto

-Una parte de la roca cayó sobre Santa María Mixtequilla en el Istmo

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- Al menos dos pinturas o dibujos rupestres fueron encontrados en una roca que se desprendió tras el terremoto del pasado martes en el municipio de Santa María Mixtequilla en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con un video que fue grabado por los técnicos de las coordinaciones estatales y municipales de protección civil, se aprecia que en el peñasco donde se desprendió una roca que cayó sobre una casa de ese municipio, hay dos pinturas ruprestres por lo que han solicitado que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia acudan al lugar para investigar el descubrimiento.

En el video los técnicos de protección civil advierten sobre el riesgo que hay de que otras rocas de mayor tamaño caigan sobre la población, y muestran como el peñasco de gran tamaño se fracturó tras el sismo y la trayectoria que cursó la roca que cayó en la población, pero al observar el desprendimiento, se dan cuenta que hay dos dibujos que a simple vista parecen rupestres, y lo curioso es que parece que justo en ese punto del peñasco es donde se dio la fractura y puso al descubierto los dibujos.

Santa María Mixtequilla está ubicada a 10 kilometros del municipio de Santo Domingo Tehuantepec tiene una población de 25 mil personas y fue uno de los municipios afectados por el sismo del pasado 23 de junio.

