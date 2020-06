Antorchistas se manifiestan frente a palacio de gobierno de Oaxaca, piden solución a conflicto en Santo Domingo Yosoñama

-Luego de no ser atendidos en palacio de gobierno, los manifestantes se trasladaron a la casa oficial y permanecen en ese lugar



Mario Romero



Tuxtepec, Oaxaca.- Antorchistas de Oaxaca se manifestaron frente a palacio de gobierno, para exigir una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat, para que se resuelva el conflicto que existe en Santo Domingo Yosoñama, en su discurso dijeron que no es posible que en Oaxaca las autoridades se presten a los juegos de algunos caciques.



Agregaron que lamentablemente se ha linchado y atacado mediáticamante a pobladores de Santo Domingo Yosoñama y que algunas autoridades lo han permitido, por eso es que decidieron manifestarse este jueves tomando las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de Covid.



Otro motivo de la movilización es que muchos de los compromisos que hizo el gobierno del estado con la comunidad no se han cumplido y señalaron que muchas de estas acciones se pueden realizar aún en medio de la emergencia sanitaria, agregaron que lo que le ha faltado a las autoridades es voluntad política para cumplir con estos compromisos.



Ante la falta de atención por parte de las autoridades del gobierno de Oaxaca, los antorchistas se retiraron de palacio de gobierno y se dirigieron a la sede de la casa oficial, en dónde se instalaron para seguir con su jornada de lucha.



Cabe mencionar que Santo Domingo Yosoñama mantiene un conflicto agrario con San Juan Mixtepec por la posesión de mil 740 hectáreas, este conflicto fue resuelto por el Tribunal Agrario en favor de San Juan Mixtepec, sin embargo los terrenos están en poder de Santo Domingo Yosoñama.

