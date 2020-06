125 municipios con daños por sismo de 7.4: AMH

-Al menos 5 mil viviendas afectadas se han contabilizado con daños por el pasado sismo acontecido este martes 23 de junio



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oax. – El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat a través de una entrevista para Oro Radio, dio a conocer que hasta hoy se han registrado afectaciones en al menos 5 mil viviendas, 92 centros educativos, de los cuales 50 son de educación media superior y 32 de básica, siendo 125 municipios que presentan algún tipo de daño.



También informó, que al corte de este día se han registrado la muerte de 10 personas, víctimas del sismo con epicentro en Crucecita, Oaxaca; entre las cuales 2 son mujeres y 8 son hombres.



Alejandro Murat Hinojosa, destacó que ya se ha restablecido al 100 por ciento los servicios básicos para la población en cuanto a luz, agua potable y caminos que presentaban deslaves sobre las autopistas y se trabaja incesantemente sobre caminos rurales donde aún hay derrumbes.



El mandatario oaxaqueño refirió que la declaratoria de emergencia ya fue aprobada por el gobierno federal, y que Oaxaca se ha recuperado rápido.

“Estaremos entregando los primeros apoyos en víveres y apoyos para las viviendas”, señaló para Oro Radio.



El plan de reactivación que llevara a cabo Oaxaca, cuenta con una planeación de corto, mediano y largo plazo, sin precisar fechas Murat señalo que se irán incrementando las obras de infraestructura con una inversión de 3 mil millones de pesos.



En cuanto al sector turístico, Murat Hinojosa, refirió que ya se encuentran trabajando con las autoridades regionales de la Costa para realizar las brigadas de levantamiento de daños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario