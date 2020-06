Ultiman a balazos a Oscar López Regidor de Ecología en Loma Bonita

-El cuerpo del Oscar “El Oso”, como era conocido quedo tendido entre el asfalto y la acera, frente a un terreno en construcción.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Durante la tarde de este miercoles fue ejecutado por varios impactos de bala, el ahora exregidor de Ecologia del ayuntamiento de Loma Bonita “Oscar López Jiménez”, los hechos sucedieron en la colonia Juan López Cruz, sobre Macedonio Alcalá entre las calles de Colima y 2 de abril de esta demarcación perteneciente a la Cuenca del Papaloapan.

Las primeras versiones apuntan, que el lugar donde fue asesinado “El Oso” como era conocido el regidor de Ecologia de la actual administración, se trataba de su domicilio, en donde fue agredido por sujetos desconocidos con armas de fuego, dejando su cuerpo inerte entre el asflato y la banqueta.

Autoridades se dieron cita hasta el lugar de los hechos para dar inicio a las pesquizas correspondientes y a su vez dar el acordonamiento de ley, mientras los agentes de investigación arriban al lugar para efectuar el protocolo posterior al levantamiento del cuerpo.

