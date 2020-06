Sube a 10 el número de muertos en Oaxaca por sismo, informó el Gobernador Murat

-Se contabilizan más de dos mil viviendas dañadas, 59 escuelas, 55 monumentos históricos y 4 zonas arqueológicas

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó que el número de personas fallecidas por el sismo de 7.5 grados de intensidad con epicentro en Huatulco subió a 10, 8 hombres y dos mujeres, esto lo dijo en su visita a este municipio de la costa oaxaqueña que realizó este miércoles.

El último deceso se reportó en Sola de Vega y se trata de un masculino, quien falleció sepultado tras el desgajamiento de un cerro.

Asimismo el mandatario oaxaqueño detalló que más de dos mil viviendas presentaron daños en distintos municipios de la entidad, también 59 instituciones educativas resultaron afectadas, de éstas 44 son del nivel medio superior y 15 de educación básica, además 55 monumentos históricos y 4 zonas arqueológicas.

En cuanto a las carreteras, el mandatario oaxaqueño dijo que ya fueron rehabilitados, estos trabajos se realizaron en tres carreteras federales, seis caminos estatales, dos puentes y afirmó que los servicios de salud en toda la entidad están operando con normalidad.

Cabe mencionar que el gobernador arribó al municipio de Huatulco para realizar una supervisión de los daños que se generaron en este municipio que fue el epicentro del sismo de 7.5 grados de intensidad que se percibió en las ocho regiones de Oaxaca y en otras entidades del país, como Puebla y la Ciudad de México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario