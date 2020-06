Registra Oaxaca 84 casos nuevos de COVID-19, suman cuatro mil 244 casos y 496 defunciones

-Si vas a salir por lo más indispensable, usa cubrebocas, lávate las manos con agua y jabón, y aplica la sana distancia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de junio de 2020.- Al corte epidemiológico de este martes 23 de junio, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportan cuatro mil 224 casos confirmados acumulados de COVID-19; se suman 84 casos nuevos y lamentablemente 21 decesos, que dan un total de 496 defunciones.

Así lo dio a conocer la subdirectora de Innovación y Calidad de los SSO, Rosa Lilia García Kavanagh en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien señaló que se han notificado, ocho mil 63 casos, de los cuales dos mil 866 son negativos, 973 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, hay tres mil 169 recuperados y 559 casos activos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, registra dos mil 943 casos y 292 defunciones; el Istmo 257 y 41 defunciones; Tuxtepec 520 y 100 defunciones; Costa 161 y 19 defunciones, Mixteca 244 y 29 defunciones; la Sierra 99 y 15 defunciones.

Mencionó que los 84 casos nuevos se presentan en 27 municipios, siendo los principales el de Oaxaca de Juárez con 33, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Villa de Zaachila siete, Santa Lucía del Camino y San Antonio de la Cal cuatro cada uno, San Pablo Etla y San Lorenzo Cacaotepec tres cada uno, y los demás, 2 y 1 caso respectivamente.

García Kavanagh dijo que de los cuatro mil 224 casos confirmados, mil 849 son del rango de 25 a 44 años; 776 de 50 a 59; 555 de 65 y más años; 482 de 45 a 49; 258 de 60 a 64 años. Por sexo, dos mil 353 son hombres y mil 871 son mujeres; en tanto, por tipo de atención mil 160 fueron hospitalizados y tres mil 64 fueron ambulatorios.

Por institución, los SSO han atendido dos mil 808 pacientes, el IMSS régimen ordinario 749, el ISSSTE 313, IMSS Bienestar 136, Sedena 122, Semar 41, Pemex 32 y 23 otras instituciones. Del grupo de médicos: 293 han dado positivo, 335 es personal de enfermería y 191 son otros trabajadores del sector.

Mencionó que de los 559 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales presenta 389, el Istmo 25, Tuxtepec 58, Costa 13, Mixteca 59, y la Sierra 15.

De las 496 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 204, seguido de 50 a 59 con 124, de 60 a 64 con 59 defunciones, 323 fueron hombres y 173 mujeres, las comorbilidades asociadas son la diabetes, seguida de la hipertensión arterial, obesidad e inmunosupresión.

Por ocupación hospitalaria, el HRAEO registra el 100%, la Secretaría de Marina 100%, Sedena 90.5%, IMSS 68.9%, el sector privado 83.3%, siendo un porcentaje de camas ocupadas del 54%, sin ventilador 54.7%, y con ventilador 51.7%.

Finalmente dijo que si las personas presentan síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio y dolor de cabeza, pueden marcar a los teléfonos 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741, para que los orienten a dónde acudir y sean referidos en caso graves a las unidades COVID y se traten inmediatamente.

