Por contingencia, celebración a San Juan Bautista será de manera virtual

-Ya hubo mañanitas, por la tarde será la misa y si el clima lo permite habrá un recorrido con el Santo Patrono

Tuxtepec, Oaxaca.- La celebración del Santo Patrono San Juan Bautista siempre se realizaba con bombo y platillo, desde actividades religiosas, culturales y sobre todo artísticas, que duraban una novena, sin embargo en este año por la contingencia la celebración es diferente, todo fue de manera virtual.

A temprana hora se realizaron las tradicionales mañanitas, mismas que se transmitieron a través de las redes sociales, muy diferentes a las que en otros años se habían realizado ya que también había mariachis y pirotecnia, sin embargo a decir del Obispo de la Diócesis de Tuxtepec, José Alberto González Juárez, es más importante cuidarnos que todas las fiestas.

Aseguró que ya habrá otras oportunidades para celebrar todos juntos y pidió a los ciudadanos seguir con fe, aunque no se pueda ir a los templos en estos momentos.

Además de estas mañanitas, por la tarde se realizará la misa, y posteriormente en caso de que las condiciones climatológicas lo permitan, habrá un recorrido con el santo Patrono, como lo hicieron en su momento durante la semana santa.

El Obispo pidió a los ciudadanos a cuidarse y ser mejor cristiano, además de seguir con las indicaciones de las instancias de salud, y sobre todo cuidar a los más vulnerables.

Y es que en otras ocasiones las autoridades eclesiásticas, así como las municipales se coordinaban y preparaban varias actividades, desde recorridos con el Santo Patrono, cabalgatas, y hasta bailes, sin embargo debido a la contingencia nada de esto se realizó en este año.

