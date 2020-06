Pega a comerciantes de Valle, aumento al precio del pollo al igual que de insumos

-Aseguran que ante la falta de actividad laboral de las granjas en Veracruz, los proveedores están buscando el producto hasta en el norte del país

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – El alto costo del precio del pollo ha puesto en jaque a los comerciantes de Valle Nacional, sobre todo a los cerca de 30 vendedores que se dedican a la distribución de este producto, que ha mermado sus ventas en los últimos días debido a esta situación.

Así también Ignacio Ferrer Acevedo quien se dedica a vender carne de ave aliñado y rostizado desde hace 27 años, comentó que por la poca actividad que han tenido las granjas de Veracruz ha provocado que haya escases de aves, lo cual los proveedores han tenido que recurrir hasta el estado de Jalisco para abastecer la zona, por lo que se incrementa el precio de la carne y afecta al consumidor.

Explicó que además de vender pollos rostizados es distribuidor a pequeños comerciantes, por lo cual han tenido que suspender actividades laborales debido a que ya no les estaban dando remuneración la venta de carnes blanca, por lo que también terminan siendo afectados ante la falta de productividad debido al alza de los precios.

