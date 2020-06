Habitantes de Santa Catarina Xanaguia instalan centro de acopio para damnificados por sismo

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas instaló un centro de acopio en el paseo Juárez el llano, en dónde estarán recibiendo víveres y apoyos para los daminificados de la comunidad de Santa Catarina Xanaguia, en dónde varias viviendas resultaron dañadas por el sismo de 7.5 grados que se registró este martes en Huatulco.



Abel Ramos Ruíz, quien es originario de Santa Catarina Xanaguia, dijo que en esa comunidad hay quince personas lesionadas, algunas ellas de gravedad como fracturas, además dijeron que hay cinco municipios más en los que no hay acceso, por ello piden la intervención de las autoridades y el apoyo de la población.



Los municipios afectados son San Mateo Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, Santiago Xanica y San Francisco Ozolotepec, además de varias comunidades que conforman esa zona de la entidad, dijeron que de acuerdo a la información que tienen, sólo hay acceso carretero hasta la comunidad de Santo Domingo Ozolotepec.



Los apoyos que lleguen a recibir serán entregados de manera directa a cada una de las personas damnificadas y lesionadas, sin embargo cuando se les cuestionó si tenían algún registro, Ramos Ruíz respondió que no cuentan con ninguna base de datos, pues se sigue con el levantamiento de la información.



Este grupo de personas pertenecen a distintas organizaciones que conforman el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur, incluso en algunos momentos se han caracterizado por realizar bloqueos y agredir a los reporteros que han ido a cubrir sus movilizaciones.



Finalmente pidieron que se vigile que los apoyos y recursos que destinen el gobierno federal y estatal, en verdad lleguen a las personas que lo necesiten y que no se repita la misma situación que se vivió en el Istmo de Tehuantepec con los damnificados del sismo de septiembre de 2017.

