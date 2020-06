Gobierno de Tuxtepec ofrece videoconferencia “Riesgos en la Red”

-A través del área de prevención del delito alerta sobre el riesgo que enfrentan usuarios de internet con el uso incorrecto de redes sociales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec a través de la Dirección de Prevención Social y Participación Ciudadana ofreció este martes una conferencia virtual denominada “Riesgos en la Red”, en la que se abordaron temas a los que se enfrentan los usuarios, principalmente niños, niñas y jóvenes como las principales víctimas de estas tendencias de comunicación que día a día captan la atención de los receptores.

Esta videoconferencia estuvo a cargo de Efraín Aquino Espinoza, Director del área de prevención del delito, quien mencionó que el uso del internet puede ser un espacio peligroso para los usuarios, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que la mayoría de los integrantes de la familia pasan muchas horas con un aparato electrónico conectado a las redes sociales.

Aseveró que este es un medio que facilita la comisión de delitos y entre los riesgos a los cuales están expuestos niños, niñas, jóvenes y adultos, exponiéndose al uso indebido de las fotos, robo de identidad ciberbulling, desprotección a los menores y problemas legales.

Así como fraudes o estafas, trata de personas, el peligro de los retos que hoy están de moda, los riesgos asociados a la conducta a través del Tik Tok, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, así como la dependencia a los teléfonos celulares.

Aquino Espinoza expuso que para evitar estos ciberdelitos se recomienda conocer las funciones de las redes sociales, orientar a los niños, niñas y jóvenes sobre la exposición en estos medios de comunicación y dedicarle atención a su comportamiento.

Así como cuidar lo que se publica, conocer y configurar de manera detallada las opciones de privacidad, recordar que el que está al otro lado no necesariamente es quien dice ser y no se conocen sus intenciones, proteger datos, uso de antivirus, usar la webcam únicamente con interlocutores de máxima confianza y no hacer delante de ellas nada que no se haría en público, no proporcionar información personal en el Nick, no conectarse a redes públicas y no aceptar citas de desconocidos, entre otras más.

El funcionario invitó a los usuarios de redes sociales a tomar conciencia de los peligros a los cuales se expone cualquiera al hacer pública una opinión o una foto, afirmó que lo ideal es fortalecer la comunicación entre padres e hijos, docentes y estudiantes, así como entre amigos para evitar caer en una red equivocada.

Por último, exhortó a que ante cualquier ciberdelito o intento de esto se denuncie ante la Fiscalía General de Oaxaca que en Tuxtepec correspondería recibirla en la Vice Fiscalía o marcando al 911.

Cabe mencionar que como preámbulo a esta videoconferencia hizo uso de la palabra la regidora de Equidad de Género, Beatriz Rivadeneira Ramos, quien disertó sobre la violencia en contra de las mujeres a través de las redes y de cómo el Gobierno Municipal, del Presidente Fernando Bautista Dávila, ha trabajado para que estas tengan una vida digna e igualitaria con el sexo masculino.

