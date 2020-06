En Tuxtepec sigue el peligro de contagios de Covid-19: Gobierno Municipal

-100 defunciones, letalidad del 18% y 520 casos positivos de coronavirus en la Cuenca del Papaloapan; en Tuxtepec son 402 casos

Tuxtepec, Oaxaca.- En representación del Presidente Fernando Bautista Dávila, el regidor de Servicios Públicos Municipales, José Humberto Villamil Azamar, afirmó que en este municipio los contagios de Covid-19 continúan a la alza, “Tuxtepec continúa en Semáforo Rojo y por lo tanto sigue el peligro entre la población de contagiarse del coronavirus, tenemos que continuar con las medidas de prevención y no dar marcha atrás para lograr vencer a esta enfermedad de la que ya se tienen registrados 520 casos positivos en la Región de la Cuenca”.

José Humberto Villamil Azamar hizo saber que el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila agradece a los tuxtepecanos las muestras de apoyo y oraciones por su recuperación, dijo que la salud del alcalde mejora y que giró instrucciones para que la operatividad de los Servicios Públicos Esenciales sigan dando respuesta a la ciudadanía.

Comentó que el alcalde por recomendación médica continuará distante de las actividades para estar pronto de regreso, pero está pendiente de todo lo que ocurre en el municipio. En el mensaje que envió a la ciudadanía a través del regidor, Dávila apuntó que los números de casos de contagios no son halagadores por lo que reiteró el llamado a no bajar la guardia ya que tiene la certeza de que cumpliendo con las medidas de sanidad, juntos pueblo y gobierno saldrán de esta contingencia.

El concejal dio un balance de las inhumaciones que se han presentado en Tuxtepec, mencionando que de la semana del 14 al 20 de junio se contaron 9 defunciones y al cierre de la misma aumentaron a 18, mientras que en esta semana ya van 12 muertes por Covid-19. Aclaró que los trámites por decesos de Covid son completamente gratuitos.

Ante la apertura del comercio y la afluencia de personas en la zona centro de la ciudad, José Humberto Villamil afirmó que para evitar los contagios y las muertes el Gobierno Municipal no puede militarizar ni reprimir a la población porque se infringiría la libertad y el libre tránsito y los derechos humanos de las personas, por ello y la entrega de circulares para que comerciantes, empresarios y prestadores de servicios no esenciales continúen con las cortinas cerradas.

Exhortó a reflexionar y hacer conciencia de que se deben seguir las medidas establecidas por la Secretaría de Salud como el lavado de manos, estornudo de etiqueta, cubrebocas obligatorio, continuar con la Sana Distancia, entre otras.

Al ofrecer el reporte epidemiológico de la enfermedad de Covid-19, el doctor Iván Felipe Cruz Cruz, Coordinador del área de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03, informó que al último corte se tienen contabilizados en la región de la Cuenca del Papaloapan 520 casos positivos de Covid-19 y desafortunadamente se tienen ya 100 defunciones, además de 221 casos sospechosos y se han recuperado 362 pacientes.

Apuntó que tan solo en Tuxtepec son ya 402 personas las que han sido contaminadas por el coronavirus y se cuenta con 49 casos activos, mientras que Acatlán y Cosolapa reportan 20 infectados, Loma Bonita 17, Santiago Choapan 13, Jalapa de Díaz y Chiltepec 10, Ojitlán 9, Soyaltepec y Valle Nacional 7 cada uno, Ixcatlán 2, así como Usila, Jacatepec y Santiago Camotlán con un caso.

Por su parte, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, aseveró que en la actualidad en la región se tienen 250 casos activos de Covid-19 y por cada uno de ellos son 10 que no saben que están infectados, son portadores y están propagando el virus.

Externó que al día de hoy se tienen 24 pacientes hospitalizados, 5 intubados graves, afirmó que el mayor pico de la pandemia en esta región se tuvo en la semana de 24 que fue del 7 al 13 de junio en que se presentaron 128 casos en un solo día.

Así también que la ocupación hospitalaria en Tuxtepec ha sido en los últimos días entre 70 y 75% y tiene confianza de que en breve se podrá bajar al 65% y mantenerse en ese número durante 2 semanas para poder transitar al Semáforo Naranja y así comenzar el regreso a la Nueva Normalidad.

Moisés Montalvo Asprón dio a conocer que en el edificio que alberga a la Jurisdicción Sanitaria 03 con el apoyo del Gobierno Municipal de Tuxtepec se instaló un módulo para la toma de muestras de Covid-19, para cubrir la demanda que es de 35 a 40 muestras por día que se suman a las que se realizan en el interior de la región.

En esta videoconferencia también participó el Coordinador de la Secretaría de Gobernación del Estado, Víctor Virgen Carrera, quien hizo mención al mensaje que ofreció el Gobernador Alejandro Murat en torno a que en breve Oaxaca podría pasar a Semáforo Naranja y tener el regreso a la Nueva Normalidad.

