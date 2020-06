En Huatulco, AMH recorre zonas y colonias afectadas por sismo

-El Gobernador visita los hogares de las familias más afectadas por el sismo para escuchar sus preocupaciones y atender sus reclamos.

-Acompañado del Presidente Municipal de Santa María Huatulco y del Comandante de la 8va Región Militar, recorrió también la infraestructura hospitalaria de la zona.

Comunicado

Santa María Huatulco, Oaxaca. 24 de junio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se encuentra en el municipio de Santa María Huatulco, en compañía del comandante de la 8va Región Militar, General Juan Arturo Cordero, así como de representantes del Gobierno de México y del gabinete estatal, para supervisar los daños causados por el sismo magnitud 7.5 que se registró a las 10:29 horas del día de ayer, 23 de junio.

El recorrido para la evaluación de daños comenzó en el Hospital Comunitario de esta localidad, en donde el Mandatario Estatal, acompañado también por el presidente municipal, Giovanne González García, conversó con el doctor Alberto Aquino González, director de este nosocomio, que, por el momento, atiende a sus pacientes en la parte exterior del edificio, en espera del dictamen que les permita reingresar con seguridad, aunque no se prevén daños estructurales.

Murat Hinojosa conversó también con habitantes de esta comunidad costera para conocer de primera mano las preocupaciones de las familias afectadas por el sismo, ante quienes reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para lograr que los daños sean reparados.

Posteriormente, el Gobernador se trasladó a la agencia de Santa Cruz Huatulco, en donde visitó el sector U2, lugar en el que se registró la mayor cantidad de daños en viviendas.

Más tarde, se instalará la segunda sesión del Consejo Regional de Protección y Seguridad a la que asistirán también las autoridades de las agencias municipales vecinas.

