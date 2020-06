Ceremonia de Graduación Virtual 2020 del COBAO 07 Tuxtepec

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Guardando todas las recomendaciones del sector salud y cada quien desde su casa, fue como este martes se realizó la Ceremonia de Graduación Virtual del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Plantel 07 Tuxtepec, de la generación 2017 B – 2020 A, que lleva por nombre “Rosario Castellanos Figueroa”.

A través de la plataforma ZOOM se hizo esta actividad en donde directivos, docentes y alumnos del 6to semestre se conectaron en diferentes horarios para así poder realizar la graduación, ya que debido a la pandemia del Coronavirus no se pueden realizar eventos masivos.

Fueron varios grupos y más de 100 alumnos que culminaron sus estudios del COBAO 07 de esta manera, que sin duda quedará en la memoria de cada uno de ellos.

El COVID-19 está cambiando la manera de realizar las actividades, una de ellas, los eventos sociales como estos, donde varias escuelas de la Republica Mexicana en esta temporada de graduaciones han optado por hacerlas virtualmente.

