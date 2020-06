AMH instala 3ra sesión del Consejo de Protección y Seguridad tras sismo magnitud 7.5

-El Gobernador resaltó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender con prontitud las necesidades de las familias oaxaqueñas

-También se refirió a la estrecha colaboración que existe con el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero

-Van 85 municipios reportados con daños en algún tipo de infraestructura

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de junio de 2020.- Esta mañana, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presidió la 3ra sesión del Consejo de Protección y Seguridad tras el sismo magnitud 7.5 registrado el día de ayer 23 de junio. Esto, en compañía del Gral. Juan Arturo Cordero, comandante de la 8va Región Militar; del comandante de la Guardia Nacional en Oaxaca, el General Brigadier Rogelio García Pérez, así como de representantes del Gobierno de México y miembros del gabinete estatal.

En esta primera sesión del día, se reporta que los decesos han ascendido a siete, de los cuales dos corresponden a mujeres y cinco a hombres. Estas defunciones ocurrieron uno en Valles Centrales, tres en la Sierra Sur, dos en el istmo y uno en la Costa. También se reporta un total de 11 heridos, de los cuales, solo cinco se encuentran hospitalizados.

Cabe señalar que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Cruz Roja ya se encuentran en la zona de Ozolotepec, en la región de la Sierra Sur, en donde se han registrado daños importantes debido a deslaves y derrumbes, que han impedido el paso.

Asimismo, en cuanto a las viviendas afectadas, se reportan 2 mil 072, y son 85 los municipios que hasta el momento han reportado daños en algún tipo de infraestructura.

Sobre los hospitales del estado, se informó que todos, salvo el hospital del IMSS de Huatulco, se encuentran trabajando de manera normal. Asimismo, la cifra de 14 centros de salud con daños menores y uno con daños severos se mantiene igual.

También se informó que se ha restablecido el tránsito normal en las carreteras federales que habían resultado dañadas: 200,190,175. De los dos puentes y seis tramos estatales reportados con daños, solo en la zona de San Juan Ozolotepec siguen bloqueados los caminos debido a los derrumbes y a las condiciones climatológicas.

Sobre la infraestructura educativa del estado, se reportan daños en 15 escuelas de nivel básico y en 44 de nivel medio y superior. Otro de los daños reportados fue el colapso de los sistemas de drenaje del Espinal y de Juchitán.

El número de monumentos históricos con daños ha ascendido a 62 (solo cuatro presentan daños severos), los cuales se encuentran uno en la Costa, dos en la Sierra Norte, 11 en la Sierra Sur, 18 en el Istmo y 30 en Valles Centrales.

También se informó que se han instalado dos albergues en Huatulco, en los cuales se atiende a 38 personas. Éstos están siendo administrados por la presidencia municipal, los SSO y la SSPO.

Por último, se dijo que el DIF Estatal tiene preparadas más de 4 mil despensas para apoyar a las familias más afectadas por el sismo.

