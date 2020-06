202 nuevos casos de covid en Oaxaca y 14 nuevos decesos

-Tuxtepec, la ciudad con más nuevos contagios por encima de la capital oaxaqueña

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Al corte de este miércoles se reportan 426 casos confirmados, 510 Defunciones y 1,014 casos sospechosos.

San Juan Bautista Tuxtepec, 55 nuevos casos positivos y 05 fallecimientos por Covid-19. Total 457 casos y 90 defunciones.

Loma Bonita, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 18 casos y 01 defunción.

San José Chiltepec, 02 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 12 casos y 01 defunción.

San Felipe Jalapa de Díaz, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 11 casos y 03 defunciones.

Acatlán de Pérez Figueroa, 02 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 22 casos y 02 defunciones.

Asunción Nochixtlán, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 33 casos y 01 defunción.

San Pablo Huitzo, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 09 casos y 03 defunciones.

Magdalena Apasco, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 22 casos y 03 defunciones.

Santa María Atzompa, 06 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 146 casos y 14 defunciones.

Oaxaca de Juárez, 51 nuevos casos positivos y 04 fallecimientos por Covid-19. Total 1197 casos y 112 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, 09 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 327 casos y 32 defunciones.

Villa de Zaachila, 02 nuevos casos positvos por Covid-19. Total 103 casos y 08 defunciones.

Santa Lucía del Camino, 12 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 185 casos y 17 defunciones.

San Antonio de la Cal, 04 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 113 casos y 17 defunciones.

Tlacolula de Matamoros, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 45 casos y 06 defunciones.

Ocotlán de Morelos 03 nuevos casos positivos y un fallecimiento por Covid-19. Total 42 casos y 05 defunciones.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, 04 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 35 casos y 04 defunciones.

Santiago Pinotepa Nacional, 02 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 42 casos y 04 defunciones.

San Pedro Pochutla, 06 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 14 casos y 02 defunciones.

Santo Domingo Tehuantepec, 02 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 36 casos y 09 defunciones.

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 02 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 33 casos y 10 defunciones.

San Jacinto Amilpas, 03 nuevos casos positivos (total de casos 74) El mapa de este Municipio no aparece en la base de datos nacional.

Con información de tt/@MolinaRobertoMx





