17 ya los asesinados tras masacre en San Mateo del Mar

Con información de radioanime

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles subió a 17 los asesinados tras los enfrentamientos y matanza por la disputa interna en el municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.

Fueron encontrados dos cadáveres más, por lo que aún siguen las investigaciones tras estos acontecimientos.

Además, habría cuatro heridos más y 13 personas desaparecidas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó esta matanza en el poblado oaxaqueño a una “confrontación por el Gobierno Municipal”.

“Es un enfrentamiento entre comunidades, vamos a decir. Son diferencias que tienen en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Es una confrontación por el Gobierno Municipal”, aseguró en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

La noche del pasado domingo, autoridades locales reportaron que algunas personas habían sido “torturadas y quemadas vivas” en la comunidad indígena ikoots en San Mateo del Mar. En ese momento, solo se contabilizaban 15 víctimas pero con el paso de los días la cifra se ha incrementado.

