Un muerto, un herido, daños en hospital y casas, deja sismo de 7.5 en Huatulco

-El epicentro fue a 5 km de profundidad a 18 km de La crucecita

-Habitantes fueron evacuados por protocolo de tsunami

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- Una persona muerta, un herido, daños en la estructura del hospital de Huatulco y daños menores en viviendas, es el saldo hasta este medio día del sismo de 7.5 grados que se registró en La Crucecita Huatulco, según han informado las autoridades estatales.

Ademas en la capital del estado se cayeron fachadas de edificios del centro histórico, bardas y cortes al servicio de energía electrica, mientras que en carreteras de la sierra sur se reportaron derrumbes que provocaron cierre de las mismas.

El Gobernador del Estado Alejandor Murat informó que una persona falleció en Huatulco aunque no se ha informado en que situación, y el Coordinador Estatal de Protección Civil Antonio Amaro Cancino dijo que se trataba de una mujer. Tambien dijo el funcionario que el hospital de Huatulco sufrió daños estructurales, aunque no se ha informado si han sido evacuados tanto personal médico como pacientes.

Asimismo en las diferentes zonas habitaciones de Huatulco se reportaron daños en las casas, que hasta el momento no hablan de alguna complicación mayor. Los Bomberos de Huatulco minutos después del sismo emitieron la alerta de tsunami al observar que el mar se alejaba de las costas, por lo que fueron evacuados miles de personas que viven en la crucecita.

En los municipios cercanos como Puerto Escondido y Pochutla, no se reportaron daños, solo crisis nerviosas, pues a pesar de ser una zona sísmica, los habitantes refirieron que se trató de un temblor muy fuerte.

El sismo se sintió en las 8 regiones de la entidad, aunque en la sierra sur se han reportado derrumbes y heridos, hasta el momento no se han confirmado por las autoridades estatales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario