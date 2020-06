Se activan protocolos de seguridad para atender los daños materiales registrados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de junio de 2020.- El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, ha instalado en el Centro de Control, Comando y Comunicación de Oaxaca (C4) el Consejo de evaluación de daños, luego del sismo de magnitud 7.5 registrado a las 10:29 de este martes y con epicentro a 23 kilómetros al sur de La Crucecita, perteneciente a la región de la Costa, con una réplica de 5.2 a las 11:31.

Cabe destacar que de acuerdo con los primeros reportes emitidos por este Consejo, hasta el momento se reporta una pérdida de vida humana y algunos lesionados, así como daños materiales, los cuales están siendo evaluados y supervisados para evitar accidentes, además de desgarramientos de cerros y laderas que han obstruido la circulación en algunos puntos carreteros.

No se reportan daños graves en las regiones de la Cañada, Cuenca del Papaloapan e Istmo.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que se han activado los protocolos de seguridad para monitorear a través de la Unidad General de Respuesta Inmediata (UGRI) las calles y mantener protegida a la población.

De igual manera, en coordinación con los consejos municipales de Protección Civil, se encuentra en monitoreo en las zonas en donde se presentaron daños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario