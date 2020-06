Por replicas de sismo, incertidumbre se apodera de Huatulco

-A pesar de que ya están regresando a la normalidad, aún temen por las replicas que se han presentado

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras casi 2 horas de que ocurrió este sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Crucecita, poco a poco la ciudadanía va incorporándose a sus actividades, sin embargo ante las constantes replicas aún hay zozobra e incertidumbre entre los ciudadanos.

Por información recabada, se confirmó la muerta de una mujer que estaba en el río al momento del sismo, y que murió como consecuencia del desprendimiento de rocas; siendo hasta el momento el único caso que se tiene.

En este municipio de Huatulco se reportan daños en algunos edificios como desprendimiento de tejas, plafones y fisuras que se han observando, sin embargo más tarde de confirmará por parte de Protección Civil, si hay daños estructurales.

En cuanto al retiro del mar, se espera un incremento en el oleaje debido al movimiento telúrico.

Hasta el momento se espera que PC de más detalles de los daños no solo en Huatulco si no también en la capital del estado, y para esto ya se instaló el centro de control, comando y comunicación de Oaxaca, para evaluar los daños.

