Mantienen evaluación de daños en hospitales y carreteras de Oaxaca por sismo de magnitud 7.5 en la Costa

-El Hospital de Especialidades de Oaxaca fue desalojado y se está realizando evaluación de daños estructurales por parte de brigadas de CEPCO

-El incendio registrado en la Refinería de Salina Cruz ha sido controlado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de junio de 2020.- El Gobierno de Oaxaca, a través del Consejo de evaluación de daños que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, informa que se están atendiendo algunas unidades médicas y tramos carreteros que registraron afectaciones por el sismo de magnitud 7.5 registrado este martes, con epicentro en la localidad de La Crucecita, perteneciente a la Costa oaxaqueña.

Al lugar del epicentro, ya se encuentra el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Ernesto Salcedo Rosales, para realizar recorridos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, se confirma el deceso de dos personas, una del sexo femenino de 22 años habitante de la comunidad de La Crucecita, en la región de la Costa, y otra del sexo masculino en la comunidad de San Juan Ozolotepec, en la región de la Sierra Sur, así como personas lesionadas en diversos municipios de ambas regiones.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer que hasta el momento se reportan daños en los hospitales generales de Pochutla, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional; así como en los hospitales comunitarios de Santa Catarina Juquila, Santa María Huatulco, Río Grande y Santos Reyes Nopala.

En el Centro de Servicios Ampliados de Santa María Huatulco, se cayó la barda perimetral; en Santa Catarina Xanaguia, Agencia del municipio de San Juan Ozolotepec, de la Sierra Sur, se desgajó el cerro y hay dos personas con lesiones de fractura expuesta, por lo que se han enviado dos ambulancias para esta localidad.

De igual manera, la unidad del IMSS en la comunidad Los Naranjos de la Costa, reporta daños estructurales.

También se dio a conocer que el Hospital de Especialidades de Oaxaca fue desalojado y se está realizando evaluación de daños estructurales por parte de brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Cabe destacar que las fuerzas de reacción de todas las unidades militares en Oaxaca también se han activado para brindar apoyo a la población en Pinotepa Nacional, en Huatulco, Ixtepec, Loma Bonita, por mencionar algunos.

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), también reporta que derivado de derrumbes no hay paso en la Carretera Federal 190, Oaxaca- Istmo, en el tramo Totolapan – El Camarón; así como en la Carretera Federal 200, en la zona de Pochutla- Huatulco, conocido por La Redonda.

De igual manera, se trabajará en las afectaciones registradas en San Juan Ozolotepec, donde se reporta derrumbes y algunas afectaciones. Elementos del 54 Batallón de Infantería ya se encuentra en camino al lugar.

El Gobierno del Estado continúa verificando la red carretera y caminos del estado, coordinados con la red federal de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes.

Asimismo, se informa que el incendio registrado en la Refinería de Salina Cruz ha sido controlado.

