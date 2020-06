Inicia IEEPO monitoreo para revisión de inmuebles escolares y oficinas por sismo magnitud 7.5

-Se le invita a la comunidad escolar a tomar medidas preventivas con la implementación del Plan Familiar de Protección Civil

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de junio de 2020.- Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director general, Francisco Ángel Villarreal, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), implementó un monitoreo, en conjunto con las autoridades municipales y escolares en las ocho regiones del estado, principalmente en la Costa, para verificar las condiciones de los planteles educativos y determinar si hubo daños graves.

Luego del sismo magnitud 7.5 registrado a las 10:29 de este martes y con epicentro a 23 kilómetros al sur de La Crucecita, Huatulco, brigadas de Protección Civil iniciaron la revisión de los inmuebles donde funcionan las oficinas que realizan actividades esenciales y se estableció comunicación con las delegaciones regionales del IEEPO para estar atentos ante el reporte de posibles afectaciones a los inmuebles escolares.

Las autoridades educativas hacen un llamado para que conforme a los protocolos de actuación establecidos por las áreas de Protección Civil Escolar y del IEEPO, las y los directores de cada uno de los planteles, en coordinación con las autoridades municipales, realicen, en la medida de lo posible y cumpliendo las medidas sanitarias indicadas para prevenir el contagio del COVID-19, la verificación básica preventiva de las condiciones de los planteles.

Los daños pueden reportarse a través del servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo y al teléfono 951 126 79 19, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

A las familias oaxaqueñas se les exhorta aplicar el Plan Familiar de Protección Civil (PFPC) recomendado por el Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, que permite conocer qué tan segura es nuestra casa y sus alrededores, ya que los riesgos provocados por fenómenos naturales o por el hombre, se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas.

Al respecto, para conocer que hacer antes, durante y después de posibles desastres, como pueden ser sismos, incendios, lluvias intensas o inundaciones, el titular del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, José de Jesús Núñez Grijalva, recomendó consultar la página electrónica: www.oaxaca.gob.mx/ieepo/elabora-tu-plan-familiar-de-proteccion-civil.

