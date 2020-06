Desmiente muerte por covid, operadora de urvan en Valle Nacional

-Dijo que se encuentra en perfecto estado de salud y laborando de manera normal, sin embargo explicó que este tipo de información afectó a sus seres queridos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras quedar afectada su familia, debido una publicación de un medio de comunicación local, donde se informaba que había fallecido en Valle Nacional a causa del covid-19, la señora Amalia Ramírez Meneses, desmintió lo sucededo y aclaró dicha situación, argumentando que ese tipo de información, solo causó enojo y preocupación entre sus amigos y familiares, siendo que goza de excelente estado de salud y prestando el servicio en el lugar que labora.

Dijo que las visitas y llamadas a su domicilio habían sido constantes luego de que se diera a conocer el supuesto fallecimiento, por lo que decidió hacer esta declaración e informar a sus seres queridos que se encuentra en estado óptimo de salud y trabajando, por lo que pide al medio de comunicación que se conduzca con responsabilidad e investigación ya que este tipo de información, sólo daña la imagen de la persona siendo que es prestadora de servicio además de que se dejan llevar por la desinformación que es muy común encontrar hoy en día en las redes sociales.

Ante esta situación mencionó que busca tomar acciones legales en contra de este medio por difamación, así también agradeció a las personas por las muestras de cariños a su persona luego de que se diera a conocer en las redes sociales una publicación sobre su fallecimiento, sin embargo reiteró que sigue trabajando en el transporte y sin contagio de covid.

Por último, agregó que cuenta con todo el respaldo de la empresa en que trabaja para seguir adelante y que a pesar de este trago amargo que le hicieron pasar a su familia y amigos cercanos, está consciente de que ha sido una mala experiencia que espera poder dejar pronto atrás y seguir con su vida normal.

