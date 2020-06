Da Murat balance de afectaciones por sismo en Oaxaca

-Daños menores en infraestructura médica, ya se trabaja en los daños en carreteras y el nivel de la marea subirá hasta 110 centímetros



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat informó que luego del sismo de 7.5 grados registrado la mañana de esta martes en costas oaxaqueñas, no registra mayores daños, se descartó la alerta de tsunami, aunque aclaró que el nivel de la marea se incrementará hasta en 110 centímetros.



En lo que se refiere a los daños en la infraestructura médica, el mandatario oaxaqueño dijo que el hospital del IMSS de Huatulco no presenta daños mayores, sin embargo un área será aislada, en cuanto al hospital de especialidades de Oaxaca tampoco presenta daños mayores.



Asimismo, detalló que se han presentado afectaciones en las vías de comunicación, principalmente en la carretera 190 que comunica al Istmo con la Costa, la carretera 200 que comunica a Pochutla con Huatulco y en la carretera 175 que comunica a San José del Pacífico con Pochutla, Murat Hinojosa dijo que ya se desplegó personal para liberar estas carreteras en las próximas horas.



El gobernador mencionó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta afectaciones a 12 mil clientes, lo que representa el cinco por ciento de los usuarios en la entidad, en cuanto al servicio de agua potable dijo que este servicio se está dando con normalidad.



Además dio a conocer que por protocolo la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, paró sus actividades y que el conato de incendio que se generó en ese lugar ya se encuentra controlado en su totalidad.



En las redes sociales y en algunos medios de comunicación se ha publicado que en la agencia de Santa Catarina Xanaguia del municipio de San Juan Ozolotepec, hay quince personas que posiblemente están atrapadas por los trabajos que se realizan en una carretera, para ello el gobernador informó que se desplegó personal por aire y por tierra para confirmar esta información y en su caso proceder a rescatar a estas personas.

