Continúan réplicas de intensidad moderada en Oaxaca

-Hasta el momento la más alta es de M 5.6, de las 13 réplicas que se han registrado con magnitudes de 4.0 en adelante.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Alrededor de las 10:30 de la mañana de este martes, se registró un sismo de magnitud 7.5 considerado como terremoto con epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca. Seguido de este se han generado al menos 13 réplicas que van desde los 4.0 la más baja hasta la 5.9 que es la más alta.

Las escalas son las siguientes registradas desde las 11:20am; M 4.3, 4.6, 4.1, 4.1, 4.2, 4.0, 4.2 en Crucecita, Oax. M 4.0, 4.1, 4.3, 4.3 en San Pedro Pochutla, Oax. hasta la réplica más fuerte de M 5.6 en Crucecita, Oax. a las 13:27pm

Hasta estos momentos se han reportado varios derrumbes sobres las carreteras y comunidades en distintas partes de la entidad, sin registrar victimas mortales, sin embargo, las faltas de comunicación en zonas más alejadas no descartan la posibilidad de haber heridos o muertos a causa de este sismo.

Las autoridades han activado los protocolos de emergencia y se encuentran en los recorridos de seguridad, contemplando y recabando información sobre los daños preliminares y la estrategia para garantizar la seguridad de los oaxaqueños.

Se dio a conocer una posible alerta de tsunami, misma que fue aclarada por las autoridades correspondientes descartando este posible desastre natural, al registrarse un peculiar fenómeno en las costas de Huatulco al alejarse el mar de la costa, al menos 50 metros hacia adentro.

Las recomendaciones se extienden a la población a mantenerse informado por medios oficiales o dependencias de gobierno, ya que se prevé más replicas derivadas de este terremoto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario