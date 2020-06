Continúa la cuantificación de daños por sismo en Oaxaca

-Suman seis las víctimas fatales de este movimiento telúrico, así como cuatro personas heridas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 23 de junio de 2020. El Gobierno de Oaxaca a través del Consejo de Protección Civil y Seguridad informa que derivado del sismo de magnitud 7.5 que se registró la mañana de este martes en la entidad, al corte de las 19:45 horas, 30 municipios han resultado con afectaciones considerables y se han reportado más de 500 viviendas con daños, en su mayoría menores.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que suman seis las víctimas fatales de este movimiento telúrico, así como cuatro personas heridas.

También, dijo que luego de haber realizado la evaluación de daños estructurales en hospitales y unidades médicas, la mayoría ya se encuentra operando con normalidad. “Todos los hospitales del estado se encuentran trabajando de manera normal, atendiendo la pandemia COVID-19 y demás patologías”, afirmó.

No obstante, señaló que las unidades médicas que registraron afectaciones en el IMSS Huatulco, el HRAE, el Hospital de Especialidades de los Valles Centrales y 15 centros de salud.

Respecto a las vías de comunicación, se han reportado afectaciones en tres carreteras federal, cinco estatales y un puente estatal. Todos los derrumbes han sido retirados y ya hay paso en todas la vías afectadas”, dijo.

Respecto a la infraestructura básica, el Mandatario Estatal expresó que la Comisión Federal de Electricidad continúa con los trabajos de restauración de energía eléctrica en las localidades afectadas; asimismo, los sistemas de agua en el estado han trabajado de manera normal.

Murat Hinojosa también señaló que cuatro escuelas: dos de media superior y dos básicas, registran afectaciones; así como 51 monumentos históricos y las zonas arqueológicas de Mitla, Dainzú, Lambityeco y Yagul.

El Gobernador de Oaxaca también dio a conocer que por protocolo, las actividades en la Refinería “AntonioDovalí Jaime” de Salina Cruz, han sido paradas y el incendio ha sido controlado en su totalidad.

Murat Hinojosa aseveró que desde los primeros minutos de este sismo, el Gobierno de Oaxaca se ha coordinado con el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

De igual manera se informa que tres unidades van en camino a Santa Catarina Xanaguia, agencia perteneciente al municipio de San Juan Ozolotepec, para atender a las personas que resultaron heridas, toda vez que esta localidad registró severas afectaciones, incluyendo el derrumbe en uno de sus caminos.

Cabe destacar que la estación de bomberos de Huatulco sufrió daños severos, pero siguen brindando los servicios a la comunidad sin interrupción.

Los 30 municipios que han resultado con afectaciones considerables, van desde daños en infraestructura, así como en sus iglesias, caídas de bardas, daños en vivienda, derrumbe de cerros, caída de árboles, postes, daños en escuela; fuga de gas, así como incendios.

De los municipios afectados, 13 pertenecen a los Valles Centrales: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, Tlacolula de Matamoros, San Jerónimo Tlacochahuaya, Villa de Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Villa de Zaachila, Santa Cruz Amilpas, San Sebastián Tutla, San Agustín Amatengo; San Pedro Totolapan

Así como tres municipios en el Istmo: Juchitán de Zaragoza, Salina cruz, Santiago Lachiguiri; ocho municipios en la Sierra Sur: Asunción Tlacolulita, San Carlos Yautepec, Santa María Ozlotepec, San Francisco Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Catarina Loxicha y Santo Domingo Ozolotepec.

También cinco municipios en la Costa: Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, San Pedro el Alto, Santa María Tonameca, Santa Catarina Juquila; y un municipio en la Mixteca, San Martín Itunyoso

