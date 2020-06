Se prevén lluvias y tormentas por Onda Tropical número 7 en la entidad oaxaqueña

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 22 de junio de 2020. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que la Onda Tropical número 7, transita por la entidad y provocará lluvias y tormentas en las próximas horas.

La dependencia da a conocer que se prevé lluvias fuertes, chubascos intensos y actividad eléctrica, así como rachas de viento en las regiones del Istmo, Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte y la Costa.

En tanto que en los Valles Centrales, Cañada y Cuenca del Papaloapan se espera actividad de chubascos de rápido desplazamiento.

Ante ello, la CEPCO emite las siguientes Recomendaciones por lluvias fuertes a intensas:

Localiza los lugares altos y las rutas por donde puedas llegar a los refugios temporales.

Infórmate a través de los medios de comunicación, de los avisos y/o pronósticos de lluvias.

Obedece las recomendaciones de las unidades de Protección Civil.

No invadas las zonas cercanas a los ríos.

Evita cruzar puentes cuando el nivel del río lo alcance.

Si habitas en cañadas o laderas muy inclinadas, evita acercarte al río, ya que éste puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros.

Práctica con tiempo una evacuación pronta, hacia la zona más segura, alta y cercana.

Evita caminar en zonas inundadas, porque el agua puede arrastrar hasta vehículos.

Evita cruzar cualquier río en vehículo o caminando, y mantente lejos de la corriente, ya que podrías ser arrastrado.

Recomendaciones en caso de tormentas eléctricas:

Cuando exista amenaza de una tormenta eléctrica, busque refugio en una casa, en un edificio grande o en un automóvil.

Si una tormenta eléctrica lo sorprende cuando se encuentra al aire libre, no busque refugio debajo de un árbol alto aislado ni cerca de un poste telefónico.

Evite ubicarse en el sitio más alto de la zona en que se encuentra. Por ejemplo, no permanezca de pie en la cima de una colina.

En un bosque, trate de refugiarse en una zona baja, o debajo de un grupo espeso de arbustos, y en zonas abiertas, en un lugar bajo tal como un barranco o un valle.

Aléjese de superficies líquidas (mar, lagos, ríos), de maquinarias metálicas, y de vehículos metálicos pequeños y abiertos tales como motocicletas, bicicletas, carros eléctricos de golf, etc.

Aléjese de cercas de alambre, de cuerdas de colgar ropa, de columnas o tubos de metal y de rejas metálicas.

Si forma parte de un grupo que está a campo abierto, aléjese varios metros de las otras personas.

Tenga en cuenta que un rayo puede caer aún a varios kilómetros de distancia, de la nube que lo origina.

