Menos impuestos a la educación: Fredie Delfín

-El legislador de Morena busca eliminar impuesto a Universidades Públicas de Oaxaca.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Por años, concretamente desde 2016, las Universidades Públicas de Oaxaca han estado obligadas, el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el llamado “Impuesto sobre nóminas”.

Ante esta situación, el legislador de Morena, Fredie Delfín Avendaño, presentó una Iniciativa de Ley para exentar de este impuesto a todas las Universidades Públicas de Oaxaca.

El Diputado explicó que a pesar de que estas instituciones no persiguen fines lucrativos, sino que brindan un servicio que el Estado debe garantizar, ésta obligación fiscal quedó establecida tras una redacción generalizada en la Ley Estatal de Hacienda.

En Universidades como la UABJO, que atiende a más de 26 mil estudiantes de todo el estado, el impuesto anualmente representa una suma importante.

“El objetivo es que este recurso se destine a otros fines, como la investigación o el mejoramiento de las condiciones educativas de nuestras y nuestros jóvenes”, enfatizo Fredie Delfín.

