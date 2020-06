Investiga FGEO los hechos violentos en San Mateo del Mar

-Se confirma el fallecimiento de 2 mujeres y 13 hombres, de los cuales hasta el momento se identificaron a cuatro hombres y una mujer

La Fiscalía General del Estado, emitió un comunicado en el cual confirma que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para los hechos ocurridos en San Mateo del Mar la noche del pasado 21 de junio y la madrugada de este lunes 22 de junio.

De las 15 personas que fallecieron se logró identificar a cinco, entre ellos cuatro hombres y una mujer, quienes presentan contusiones y quemaduras parciales, así mismo en las próximas horas se llevara a cabo la necropsia por parte de los Peritos médicos de la fiscalía.

Los cuatro cuerpos masculinos que fueron identificados como: A.R.O., M.A.R.G., O.M.R.V. y R.A.M., y la mujer identificada con las iniciales A.H.V, asimismo se está en la espera de ser identificados los cuerpos restantes.

Cabe mencionar, que este hecho comenzó cuando un grupo de aproximadamente diez vehículos provenientes de la cabecera municipal se dirigían a la Agencia de Huazantlán del Rio, por lo que al llegar al Puesto de control se negaron a que se les sanitizaran las llantas de sus vehículos lo que provocó la molestia de las personas que viajaban en las unidades y con palos, machetes, piedras y armas de fuego agredieron a las responsables del módulo.

Por último, mencionan que ya inició la carpeta de investigación 19265/FIST/SALINA/2020 por el delito de homicidio calificado, desplegando en la zona personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, Agentes del Ministerio Público y peritos del Instituto de Servicios Periciales.

