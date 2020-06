Instalan bloqueos en carreteras del Istmo de Tehuantepec



-En relación a supuestas agresiones a mujeres por parte del Edil de Santiago Astata instalan bloqueo y se adhieren estudiantes de la UABJO en otro punto.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Al inicio de este lunes por la mañana, pobladores de Santiago Astata bloquearon la carretera federal 200 en el Istmo a la altura de dicha localidad y exigen la destitución del presidente municipal Dorian Geovanny, esto debido a supuestas agresiones cometidas por parte del edil en contra de mujeres.



También cabe mencionar que no se cuenta con personal médico en insumos para combatir la actual pandemia del Covid-19, situación que es parte de las demandas por los habitantes de Astata.



Adheridos a estos bloqueos, estudiantes de la preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) bloquean la carretera federal 190 a la altura de “El Caracol” en el tramo Jalapa del Marqués – Tehuantepec, teniendo como principal demanda, el reconocimiento del director de dicho plantel educativo.

