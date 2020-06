Exhortan los SSO continuar con acciones de prevención, continúan altos los niveles de contagios de COVID-19

-Este domingo se registraron 143 casos nuevos con un acumulado de 4 mil 049 contagios, también 12 decesos, que suman 455 fallecimientos



-Las autoridades sanitarias hacen un llamado al sector empresarial y bancario, a implementar las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas obligatorio

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de junio de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico este domingo 21 de junio se han presentado 143 casos nuevos a COVID-19, que suman de manera acumulada cuatro mil 049 positivos en la entidad.



Sostuvo que se han notificado siete mil 656 casos, de los cuales dos mil 782 han sido negativos, 825 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, dos mil 915 se han recuperado, y lamentablemente se han registrado 455 defunciones, 12 más que ayer.



Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, presenta dos mil 804 casos y 271 decesos, Tuxtepec con 500 y 85 fallecimientos, el Istmo presenta 252 y 40 muertes, la Mixteca 236 y 29 decesos, la Costa con 161 y 17 decesos y la Sierra (Norte) 96 y 13 fallecimientos.



Mencionó que los 143 casos nuevos se registran en 37 municipios, siendo los principales con mayor número de contagios el de Oaxaca de Juárez que contabiliza 41, Santa Cruz Xoxocotlán 20, San Juan Bautista Tuxtepec 12, Santa Lucía del Camino 11, San Antonio de la Cal seis, San Pablo Etla cinco, Santa María Atzompa y Villa de Zaachila cuatro cada uno, y el resto de ayuntamientos tres, dos y un caso.



Casas Escamilla puntualizó que de los cuatro mil 049 casos confirmados, mil 773 se presentaron en el grupo de edad de 25 a 44 años, seguido de 50 a 59 años con 738, 65 y más años con 535, y de 45 a 49 años con 470, entre otros. Por sexo, dos mil 256 son hombres y mil 793 mujeres; de estos mil 124 han sido hospitalizados y dos mil 925 han sido ambulatorios.



Dio a conocer que los SSO han atendido a dos mil 673 pacientes, el IMSS régimen ordinario 721, el ISSSTE 308, IMSS Bienestar 129, Sedena 123, Semar 41, Pemex 32 y 22 en otras instituciones de Salud.



En este sentido, dijo que han dado positivo a la enfermedad 288 médicos, 329 personal de enfermería y 187 otros trabajadores del sector.



De los dos mil 915 casos recuperados, añadió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra dos mil 85, Tuxtepec 330, el Istmo 174, Mixteca 139, Costa 121 y la Sierra (Norte) 66.



El funcionario dijo que hay 679 casos activos, de los cuales 167 se encuentran en el municipio de Oaxaca de Juárez, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec 69, Santa Cruz Xoxocotlán 53, Santa Lucía del Camino 26, Huajuapan de León 25, Villa de Zaachila 19, Putla Villa de Guerrero 17, San Antonio de la Cal 15, San Lorenzo Cacaotepec, San Sebastián Tutla, Santa María Atzompa, Salina Cruz, 12 cada uno y el resto de 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 y un caso respectivamente.



Sostuvo que de las 455 defunciones, 186 son en el grupo de edad de 65 y más años, 115 de 50 a 59 años, 52 en el de 25 a 44 años, 52 de 60 a 64 años, 39 de 45 a 49 años, entre otros. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



Finalmente, el Secretario exhortó a la ciudadanía a quedarse en casa y evitar salidas innecesarias; en el caso de las y los oaxaqueños que tienen que salir a trabajar deben hacerlo con la debida protección como el uso de cubrebocas obligatorio, lavarse las manos con agua y jabón e implementar la sana distancia, no saludar de mano y beso a las personas, “por nosotros, por nuestras familias y de la sociedad”, añadió que Oaxaca continúa en el semáforo rojo, por lo que la salud es responsabilidad de todas y todos.

