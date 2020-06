En 9 municipios de Oaxaca, asambleas se oponen a métodos de desinfección ante covid

-Argumentan que la sustancia que se esparce genera el covid.19, la autoridad responde y precisa que sólo se disemina una fórmula de agua, cloro y jabón en calles y espacios públicos

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Son 9 los municipios de Oaxaca, cuyas asambleas se opusieron a las labores de sanitización contra el covid-19, debido a una serie de audios difundidos a través de redes sociales que mal informa a la población sobre los objetivo reales de los trabajos.

Los municipios de Santa Maria Atzompa, San Antonio de la Cal, San Dionisio Ocotepec,San Andrés Zautla, Animas Trujano, Tlalixtac de Cabrera, San Agustín Yatareni, Reyes Etla .

La notificación de los rechazos de los pueblos fue enviada al titular de de la Jurisdicción sanitaria, Mario Martínez Rojas, que tuvo que ordenar el programa de la sanitización de los municipios para evitar hechos de violencia.

Argumentado, que ya se han reportado al menos en dos municipios ataques de parte de los pobladores en contra de los brigadistas.

Martínez, precisó que este fin de semana se tenía previsto acudir a realizar los trabajos en el municipio de San Andrés Zautla, que tuvo que ser cancelada dijo el funcionario, esto debido a que habitantes de la localidad se inconformaron y advirtieron que no permitirán la actividad.

Aclaró que las acciones de sanitización se ejercen por parte del área de Vectores de acuerdo al número de casos de covid-19 que se registra en cada municipio, y se decide propalar un sanitizante para reducir la red de contagios.

Lamentablemente existen lugares en donde sus habitantes se han manifestado en contra de la sanitización, y lo anterior debido a que agentes externos y grupos ajenos han difundido en redes sociales videos y audios donde se advierte que las labores de desinfección del ambiente que se realizan por parte de la Secretaría de Salud, propala el contagio masivo del covid-19.

Recriminó que exista desinformación y mala fe de estas personas, que son quienes difunden audios a través de grupos de whatsApp en los que aseguran que estas brigadas están esparciendo el coronavirus.

En tanto, se reportó que a través de la policía cibernética se ha iniciado una investigación de algunos de los números telefónicos donde se difunde esta información negra para iniciar las carpetas de investigación y lograr la captura de los responsables que tienen que enfrentar a la justicia por generar el encono y la división de los pueblos.

El jefe del cuerpo de bomberos Manuel Maza Sánchez, precisó que la sustancia que se disemina en el ambiente con los aspersores, no es nada más que agua, jabón y cloro.

Detalló que las brigadas solo trabajan para limpiar calles y espacios públicos con la intención de reducir la red de contagios del covid-19.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario