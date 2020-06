DIF Oaxaca e iniciativa privada suman esfuerzos contra el COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 22 de junio del 2020.- Trabajando en conjunto, iniciativa privada y dependencias de gobierno, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad, repartió 10 mil botes de gel antibacterial y cubrebocas, a ciudadanas y ciudadanos que transitan por las avenidas principales de los cruceros de la ciudad de Oaxaca, así como de los Municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca, y Salina Cruz, en la región del Istmo.

Cabe señalar que, las tres ciudades fueron elegidas porque hasta el día de hoy, de manera constante, han sido las ubicaciones geográficas con mayor número de contagios y muertes provocadas por el contagio del COVID-19.

“Gracias a la donación de ERIAM, empresa 100% mexicana, el día de hoy sumamos un aliado más en casa; a través de la donación de estos botes de gel antibacterial y cubrebocas, contribuimos a la protección de la población de este peligroso virus. Dichos insumos fueron entregados de forma gratuita para beneficio de las y los oaxaqueños.” señaló Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca.

Asimismo, Christian Holm Rodríguez, director general de este organismo asistencial, asentó que: “Gracias al trabajo en conjunto de las dependencias gubernamentales, estas acciones suman a la prevención de más contagios en el estado, además, disminuye su propagación al implementar las medidas de sanidad observadas por los Servicios de Salud del estado de Oaxaca”.

Por último, destacó que el DIF Oaxaca continúa trabajando en beneficio de las familias más vulnerables, fortaleciendo cada uno de los programas existentes y, atendiendo cada una de las solicitudes a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, ya que es un compromiso del Gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, el de redoblar esfuerzos en beneficio de las y los oaxaqueños de las 8 regiones.

