Continuará IEEPO pago de incidencias administrativas a Secundarias Generales

-Del 22 al 26 de junio y del 1 al 3 de julio próximo, se realizará el pago único de incidencias administrativas

-También y conforme al calendario autorizado, del 6 al 10 de julio y el 16 y 17 del mismo mes las y los trabajadores de Secundarias Técnicas recibirán las órdenes de pago respectivas

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de junio de 2020.- Con apego a los protocolos sanitarios y medidas decretadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y las autoridades de salud federal y local, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) continuará del 22 al 26 de junio y del 1 al 3 de julio próximo, con el pago único de incidencias administrativas para la atención de docentes de Secundarias Generales.

Conforme al calendario autorizado, del 6 al 10 de julio y el 16 y 17 del mismo mes, las y los trabajadores de Secundarias Técnicas recibirán las órdenes de pago respectivas, concluyendo así el proceso acordado en 13 mesas tripartitas y resultado de la plena coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IEEPO y la dirigencia magisterial de Oaxaca.

Estas incidencias administrativas, corresponden a pagos de servicios prestados en los diferentes niveles de educación básica en el estado durante los años 2014 y 2015 y que mediante un ejercicio de comunicación respetuosa entre Federación, Gobierno del Estado y sindicato, se logró su atención en un acto de justicia laboral.

El Gobierno del Estado, a través del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, reiteró su disposición de coadyuvar con el Gobierno Federal para continuar atendiendo al magisterio oaxaqueño de manera coordinada y avanzar en la construcción de soluciones que beneficien a la educación básica de niñas, niños y adolescentes.

Sobre el proceso de entrega de pagos únicos, el horario establecido es de 9:00 a 13:00 horas, en la pagaduría de San Felipe del Agua, de la ciudad de Oaxaca, con base a una calendarización por la letra inicial de apellido en orden alfabético. De manera que el lunes 22 acudirán A-B; el martes 23 de la C a la E; el miércoles 24 de junio F-G; el jueves 25 de la H a la J y viernes 26 únicamente se atenderá a la L.

Durante julio, corresponderá el miércoles uno a las letras M-O; el dos, P-R; el día 3 a la S-Z; para posteriormente iniciar con Secundarias Técnicas bajo un esquema similar, cuyas fechas y horarios se pueden consultar en la página web del Instituto.

Para mayores informes, el IEEPO pone a disposición de la comunidad docente y de toda la sociedad el micrositio LOGROS Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MAGISTERIO, en la dirección: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/atencion-al-magisterio.

