Celebración en honor a San Juan Bautista será de manera virtual en Valle Nacional: Sacerdote

-Dijo que se está buscando que los fieles no asistan a la parroquia para evitar contagios y explicó que será a través de las redes sociales que las familias verán la celebración.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Continúa la suspensión de actividades en Valle Nacional debido a la pandemia por el covid-19, ahora el sacerdote encargado de la parroquia de este municipio Juan Martínez Flores señaló la suspensión de actividades religiosas que se tenían contempladas para las festividades del Santo Patrón San Juan Bautista, por lo que informó que las misas se harán de manera virtual para no poner en riesgo a la comunidad católica.

Señaló que desde el 15 de junio se ha estado realizando un novenario en honor al Santo Patrón y que estas actividades, las han trasmitido a través de las redes sociales en la cuenta oficial de la Parroquia, por lo que mencionó que estas actividades se realizan para que los fieles puedan seguir desde sus hogares sin necesidad de ponerse en riesgo de algún contagio, así mismo invitó a la comunidad católica a seguir estas acciones y reflexionar ante la situación que se vive en el mundo.

Resaltó que ha estado en comunicación con las autoridades de otros pueblos, para evitar la visita en estos días a la parroquia, así mismo les dio a conocer sobre la suspensión de los bautizos y comuniones que se realizan en estos días, además de la llegada del Obispo y pidió a los fieles a no bajar la guardia para que ya no se den casos positivos de esta enfermedad en el municipio, por lo que detalló que es importante el aislamiento y no confiarse de que esta pandemia ya terminó.

Pese a esta situación, dijo que los fieles siempre han estado pendientes de los adornos de la Iglesia y en esta ocasión no será la excepción, además de mantener la higiene dentro del templo lo que da tranquilidad a las personas que vienen a orar durante la semana, por lo que insistió que han estado tomando las medidas necesarias, para proteger a sus fieles durante esta contingencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario