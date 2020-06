Amplían plazo en 18 centros de acopio de Segalmex; siguen captando granos

-De éstos centros 6 están en Oaxaca y los demás en Veracruz

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Responsable de los centros de acopio de Segalmex en la zona Bernardo Arturo Mortera Virgen, dijo que solicitaron una ampliación en oficinas centrales, para que en los centros de acopio de la zona, sigan recibiendo granos.

Señaló que en las oficinas centrales aceptaron la ampliación al programa de Precios de Garantía, y por lo tanto estarán recibiendo granos en los 18 de los 28 centros que se tienen en la zona.

De éstos 18, 12 son del estado de Veracruz y 6 más en Oaxaca y que seguirán abiertos hasta el 30 de junio y en donde buscan llegar a la meta que es la de captar 40 mil toneladas de granos.

De los centros que siguen abiertos en Oaxaca están el de Loma Bonita, del Bajo Mixe, están el de San Juan Cotzocón, Cerro Mojarra y Jaltepec de Candayoc, el de Palomares, Matías Romero y Estación Sarabia.

Cabe hacer mención que debido a la contingencia no iban a poder cerrar los centros, sin embargo decidieron tomar todas las medidas necesarias para quienes deseen llevar sus granos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario