Alrededor de 35 taxistas de Tuxtepec con covid, han fallecido 6

-De igual forma, piden a los usuarios traer cubrebocas y evitar quitárselo en el taxi

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Unión de Choferes 30 de Noviembre Luis Alfonso Reyes Sánchez, dio a conocer que los taxistas son un blanco fácil para contagiarse de covid, y prueba de esto es que son entre 30 y 35 los que han presentados síntomas de covid.

Agregó que algunos compañeros están en tratamiento, otros más están con síntomas, sumando entre 30 y 35 taxistas enfermos los que hay, y 6 más han fallecido por este virus.

Luis Alfonso quien también está enfermo, señaló que a estas alturas hay taxistas que no creen en esta enfermedad y por lo tanto no se cuidan, no usan el gel y mucho menos el cubrebocas.

Dijo que a pesar de los casos, la necesidad hace que algunos taxistas sigan trabajando aunque se exponen más, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que sean más estrictas con el comercio formal, informal, pero además en las sanitización de las unidades tanto en autobuses, urvans, y las unidades de taxis, además de que sea obligatorio el uso cubrebocas.

Así mismo, dijo que al platicar con algunos choferes han externado que algunos usuarios no usan cubrebocas, y algunos se los quitan, exponiéndolos ya que desconocen si estas personas podrían tener covid, o bien si son asintomáticos.

Pidió a los ciudadanos que al tomar un taxi usen el cubrebocas, y que tomen todas las medidas necesarias para que no contagien a los taxistas, pero además exigirle al taxista en caso de que no use el cubrebocas

