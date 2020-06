20 nuevos decesos por covid para este lunes en Oaxaca

-Al momento hay 91 nuevos casos positivos

Oaxaca, Oaxac.- Al corte de este lunes 22 de junio hay un total de 4,140 casos confirmados de covid-19 para la entidad oaxaqueña, 475 defunciones y 824 casos sospechosos.

En la Cuenca del Papaloapan la ciudad de Tuxtepec continua con los contagios a la alza así como el índice de letalidad con 16 nuevos casos positivos y 9 fallecimientos por Covid-19. Total 401 casos y 80 defunciones.

San José Chiltepec, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 10 casos y 1 defunción.

San Juan Bautista Valle Nacional, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 07 casos.

Loma Bonita, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 17 casos y 1 defunción.

La capiral oaxaqueña reporta 26 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por Covid-19. Total 1113 casos y 106 fallecimientos.

Santa Lucía del Camino, 5 nuevos casos positivos y un fallecimiento por Covid-19. Total 169 casos y 17 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, 2 nuevos casos positivos y un fallecimiento por Covid-19. Total 310 casos y 30 defunciones.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 6 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 97 casos y 11 defunciones.

Putla Villa de Guerrero, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 20 casos y 1 defunción.

Magdalena Apasco, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 21 casos y 3 defunciones.

Villa de Zaachila, 2 fallecimientos por Covid-19. Total 94 casos y 7 defunciones.

San Raymundo Jalpan, 2 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 11 casos y 1 defunción.

San Antonio de la Cal, 2 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 105 casos y 16 defunciones.

Tlacolula de Matamoros, 2 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 44 casos y 6 defunciones.

Ocotlán de Morelos, 2 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 39 casos y 4 defunciones.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, 3 nuevos casos positivos por Covid-19. Total 30 casos y 04 defunciones.

Salina Cruz, 3 nuevos casos positivos y un fallecimiento por Covid-19. Total 96 casos y 11 defunciones.

