15 muertos y 30 heridos, saldo preliminar de ataque armado en San Mateo del Mar

-El conflicto se originó debido a que un grupo de personas, se negó a que se sanitizaran sus vehículos en un filtro sanitario.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el municipio de San Mateo del Mar se registró un ataque armado en el que se tiene como saldo preliminar quince personas muertas, 30 heridos y algunos desaparecidos, en imágenes que circulan en varios medios de comunicación, se aprecian varios cuerpos quemados, tanto de hombres como de mujeres.

De acuerdo a la información recabada, todo empezó cuando un grupo de aproximadamente diez vehículos provenientes de la cabecera municipal se dirigían a la Agencia de Huazantlán del Rio, por lo que al llegar al Puesto de control se negaron a que se les sanitizaran las llantas de sus vehículos lo que provocó la molestia de las personas que viajaban en las unidades y con palos, machetes, piedras y armas de fuego agredieron a las responsables del módulo.

El resultado de este incidente fue de cuatro mujeres y dos hombres heridos por impactos de arma de fuego, entre ellas Regidoras del Ayuntamiento y menores de edad, hasta el momento se desconoce el paradero de varias personas que se encontraban en el módulo sanitario debido a que varios de los lesionados fueron privados de su libertad y trasladados en los vehículos de los agresores.

Alrededor de las ocho de la noche, nuevamente un grupo armado disparó a un grupo de mujeres y sus familiares que mantenían un plantón permanente en las instalaciones de la Agencia Municipal de Huazantlán, a pesar de que a esa hora ya había presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

En estos hechos fueron asesinadas dos adultos y unas 20 personas se encuentran gravemente heridas y otras más retenidas, estos últimos, de acuerdo a los pobladores de la comunidad, han sido amenazados con colgarlos a la media noche de este día.

Cabe recordar que el pasado tres de mayo del presente año, hubo un enfrentamiento en la localidad de Huazantlán del Rio, en la que José Luis Chávez, retuvo en la cárcel de la Agencia a ciudadanos de la localidad de Laguna Santa Cruz y a varias mujeres, las cuales fueron privadas ilegalmente de su libertad y violadas.

Habitantes señalan a Camerino Dávalos Larrinzar, José Luis Chávez Salinas, Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco e Iván Mateos López de estar detrás de estos ataques, algunos de ellos supuestamente se dedicaban a la venta combustible robado y delincuencia organizada, teniendo como lugar principal de operaciones el Municipio de San Mateo del Mar.

