Panteones de Tuxtepec permanecerán cerrados en el Día del Padre

–El objetivo es evitar riesgos de transmisión de Covid-19 entre los diferentes sectores de la población

Tuxtepec, Oax.- Con la finalidad de evitar riesgos de transmisión de Covid-19 entre los diferentes sectores de la población, el Gobierno de Tuxtepec anunció que este domingo, fecha en que celebra el Día del Padre, los panteones municipales permanecerán cerrados.

Dalina Cruz Salinas, jefa de Panteones del Ayuntamiento informó que tanto el panteón “Nuevo Despertar” que se ubica en la colonia La Moderna, así como el “Jardin de los Sueños” de la colonia Centro, sólo atenderán servicios funerarios, en los que se pedirá un acceso muy restringido a deudos, guardar la sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas y la utilización de gel antibacterial.

Dijo que en el municipio se atiende la situación de duelo por la que pasan las personas que pierden a un ser querido a consecuencia de la pandemia causada por el Covid-19, sin embargo, junto con el Sector Salud recomiendan no realizar cortejos y solo acompañen al difunto los familiares más allegados sin incluir personas adultas mayores, niños, así como quienes padezcan de alguna enfermedad que los convierta en vulnerables al contagio del coronavirus.

Explicó que dichas labores de prevención se llevan a efecto de manera coordinada con el sector salud que recomienda que para 21 de junio se pospongan los festejos presenciales y se utilice mejor una herramienta virtual para enviar felicitaciones a los papás.

Dalina Cruz Salinas recordó a la población que Tuxtepec se encuentra en Semáforo Rojo, es de decir, en máxima alerta sanitaria y en las reuniones presenciales se arriesga más la salud de los adultos mayores y de todos aquellos que sufren de enfermedades crónicas, por lo cual es importante evitarlos para salvaguardar su salud y la vida.

Comentó que para quien desee mayor información pone a la disposición de la ciudadanía los números telefónicos 287 154 8553 y 287 115 5778.

