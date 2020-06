Incendian oficinas del PRI en Oaxaca

-Primeras versiones señalan que dos personas amagaron al vigilante para entrar y prender fuego a las oficinas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde este domingo las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron incendiadas, las primeras versiones sigueren que fueron dos personas que amagaron al velador, ingresaron y prendieron fuego a las instalaciones.



El H. Cuerpo de Bombero de Oaxaca llegó al lugar para sofocar las llamas, también arribaron elementos de la policía estatal, la policía vial, quienes se encargaron de apoyar en la labores de tráfico, para que los bomberos pudieran hacer su labor y apagar el incendio.



Las oficinas del partido tricolor se encuentran sobre la carretera 190 en la agencia de Santa Rosa Panzacola, hasta el momento la dirigencia estatal y nacional de este instituto político ha emitido un posicionamiento al respecto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario