Recomienda IEEPO a jubilados quedarse en casa y realizar cobro de bono si es extremadamente necesario

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de junio de 2020.- A solicitud de la dirigencia de las y los jubilados, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) abrió un periodo para efectuar el pago del bono por el Día del Jubilado en las regiones de Valles Centrales y Cuenca del Papaloapan; sin embargo, sensible a la situación actual la autoridad educativa recomienda a los beneficiados acudir solo si es estrictamente necesario.

Quienes decidan acudir en los meses de junio y julio, será de manera voluntaria, sin que implique una obligación para ellos, pues como se ha establecido, la prioridad es la salud y la vida.

La institución recomienda realizar el cobro en el siguiente período de pago, programado en septiembre, cuando se abrirán nuevamente las fechas para el trámite en estas regiones. Asimismo, pide consultar los calendarios de pagos en la página web oficial www.oaxaca.gob.mx/ieepo.

Cuidemos la salud y la vida.

