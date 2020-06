Reabren tiendas Coppel de Asunción Nochixtlan

-Luego de acordar con el gobierno municipal la sanitización de la sucursal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Asunción Nochixtlan y la gerencia de la tienda Coppel, tuvieron una reunión de trabajo que derivó en la reapertura de esta sucursal, luego de realizar una jornada de sanitización por parte de las autoridades sanitarias.

El objetivo de la sanitización fue para evitar futuros contagios de Covid-19, tanto en el personal que labora en esa empresa, como en los clientes que acuden a realizar compras o algún trámite bancario, informó la Presidenta Municipak Lizbeth Victoria Huerta.

Fue el pasado 17 de junio cuando personal del ayuntamiento acudió a la sucursal Coppel para clausurar el establecimiento, debido a que no cumplía con las medidas de prevención, en esa ocasión se colocaron sellos de cancelado en las cortinas y fue este viernes cuando la dirección de la sucursal y el ayuntamiento llegaron a estos acuerdos.

La presidenta municipal hizo una vez más el llamado a comerciantes, clientes y a la población en general, a que continúen con las medidas de prevención, para evitar mas contagios.

