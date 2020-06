Oaxaca se mantiene en semáforo rojo; no hay fecha para retorno a labores

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de junio de 2020.- El Gobierno del Estado reitera que en Oaxaca aún no existen condiciones para un regreso a las actividades laborales en los centros de trabajo. Nos mantenemos en semáforo rojo por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Sin embargo, a través de la Secretaría de Administración se realizan acercamientos con representantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STPEIDCEO), para integrar un plan que garantice en su momento un retorno seguro y ordenado a la actividad laboral.

Este proyecto tiene como objetivo primordial preservar la salud y la vida de trabajadoras, trabajadores, así como de las personas usuarias de los servicios administrativos en la “nueva normalidad”.

El objetivo es realizar un retorno gradual y ordenado de forma segura acatando las disposiciones sanitarias de las autoridades estatales y federales.

Proteger la salud y la vida de la población es prioritario.

Comentarios

