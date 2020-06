Locatarios de la central de abasto afectados por incendio, denuncian nula atención de las autoridades oaxaqueñas

– Ha pasado casi un mes del siniestro y desconocen sobre el recursos que anunció el gobernador para la rehabilitación de la central de abasto

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios de la central de abasto denunciaron la nula atención por parte del goberandor Alejandro Murat, para la rehabilitación de los locales que resultaron afectados por el incendio de la zona de artesanías de la central de abasto el pasado 27 de mayo.

Cuestionaron al mandatario estatal con relación al recurso de cien millones de pesos que se destinarían para la rehabilitación de los locales y mencionaron que de esto se enteraron por parte de los medios de comunicación, porque hasta ahora no les han informado nada al respecto.

Los locatarios dijeron sentirse abandonados por parte de las autoridades estatales y municipales, a quienes les han solicitado el apoyo para rehabilitar sus locales, asi mismo mencionaron que también solicitaron al congreso oaxaqueño que tome cartas en el asunto y hasta el momento no han tenido respuesta.

Leyeron un comunicado en el que manifiestan su preocupación porque en el incendio perdieron sus locales y su mercancía, para muchos de ellos esa era su única fuente de ingresos y su capital lo tenían invertido en sus productos.

Otra de las peticiones que hicieron los locatarios, quienes no pertenecen a ninguna organización, que sean incluidos en las reuniones que se están llevando a cabo, para ello conformaron una comisión que los represente, sin embargo no han sido tomados en cuenta y que se atienda de manera igualitaria.

Este grupo de locataris convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer esta situación el lugar en dónde dieron la información fue en la zona afectada, la cual luce como si el incendio hubiera sido apenas unas horas, pues no se ve ningún tipo de avance, aún se puede apreciar los restos quemados en los pasillos.

Cabe recordar que fue el pasado 27 de mayo por la noche, cuando se registró el incendio que afectó a más de 200 locales, un día después el gobernador informó fuera de la central de abasto, que había un recurso de cien millones de pesos para la rehabilitación del inmueble, el cual sería utilizado para ese fin, sin embargo a casi un mes de esto, no se ha hecho nada.

