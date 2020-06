Investigación arroja que incendio en central de abasto de Oaxaca, fue por corto circuito

-Esto debido a una deficiente conexión eléctrica cuando se realizaban trabajos de soldadura en el local 102

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El origen del incendio en el mercado de abasto del pasado 27 de mayo, se originó por un corto circuito, debido a una conexión eléctrica deficiente cuando se realizaban unos trabajos de soldadura en el local 102 de dicho lugar, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por medio de un comunicado de prensa.

Este resultado se obtuvo luego de la investigación que realizaron peritos técnicos en incendios y explosivos del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía, el informe detalla que no se utilizó material eléctrico adecuado, lo cual provocó que se generarn chispas que inició con el incendio.

En el interior del local se encontraron electrodos de 1/8 E6013, material que se utiliza para soldar lámina, varilla y perfiles tubulares rectangulares, también había extensiones y cables eléctricos carbonizados, empates eléctricos hechos de manera incorrecta, así como el calentamiento y sobre carga en unoi de los medidores.

Asimismo se detalla que estos trabajos de soldadura se realizaban entre dos locales que se ubican a 17 metros de distancia, fue en el local 102 dónde se recolectó material y evidencias para emitir el dictamen, derivado de esto la Fiscalía inició de oficio la carpeta de investigación 7001/FVCE/OAXACA/2020 por el delito de daños por incendio en contra de quien o quienes resulten responsables.

Cabe recordar que el pasado 28 de mayo, después de sofocado el incendio, algunos locatarios afectados comentaron que el origen del incendio se pudo haber originado por un corto circuito, pues en uno de los locales se estaban realizando trabajos de soldadura, esta versión fue confirmada por el dictamen que emitió la fiscalía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario