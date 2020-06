Hoy es el día más largo del año, llega el solsticio de verano

-La luz solar de este sábado tendrá una duración aproximada de 13 horas con 25 minutos de vida

Este 20 de junio inicia el solsticio de verano y HOY será el día más largo del año, ya que la luz del Sol durará 13 horas y 25 minutos, aproximadamente.

El solsticio de verano iniciará en punto de las 16:43 horas de este sábado 20 de junio, momento en el que el Sol tendrá su mayor desplazamiento hacia el norte de la Tierra.

La distancia promedio entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros.

El solsticio es el resultado de la inclinación del eje norte-sur de la tierra que es de 23.4 grados hacia el sol. Esta inclinación hace que la luz solar alcance diferentes regiones del planeta.

Así el hemisferio norte vive el día más largo y la noche más corta del año, por el contrario, en el hemisferio sur, junio trae el solsticio de invierno y el día más corto del año.

