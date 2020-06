Gobierno de Tuxtepec realiza trabajos de mantenimiento en espacios deportivos de la ciudad

-El objetivo es mantenerlos en buen estado aunque se encuentren cerrados por la alerta sanitaria: Nava

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno de Tuxtepec realiza de manera constante trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos municipales, esto con la finalidad de que llegado el momento en que se regrese a la Nueva Normalidad y se abran estas áreas los usuarios las encuentren en óptimas condiciones, informó el jefe del Departamento de Deportes, Juan Carlos Nava.

El funcionario explicó que por instrucciones del Presidente Municipal, empleados del área a su cargo llevan a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación como son: limpieza y recolección de basura, poda de maleza, árboles, corte de césped y sanitización; comentó que en estos momentos se encuentran realizando esta tarea en la Unidad Deportiva Municipal “Alfredo Trejo” pero que estas se efectúan en todos los espacios dedicados a la activación física, la práctica y promoción del deporte.

Indicó que los trabajos se realizan en los campos de fútbol, canchas de basquetbol, volibol, tenis, áreas de ejercitadores, pista, áreas verdes así como en el Gimnasio.

El Jefe de Deportes de Tuxtepec dejó claro que aunque se estén ejecutando estas acciones, esto no quiere decir que ya se vayan a abrir, recordó que Tuxtepec se encuentra en Semáforo Rojo y las áreas deportivas son las últimas actividades no esenciales que se abrirán en la última etapa de la pandemia, sucediendo esto hasta que el municipio se encuentre en Semáforo Verde ya que son considerados puntos de concentración masiva y de alta probabilidad de contagios de Covid-19.

Juan Carlos Nava, hizo también el exhorto a los jóvenes deportistas para que se abstengan de acudir a los campos deportivos y de esta manera se cuiden para evitar contagiarse y llevar el coronavirus a sus hogares, contaminar a sus familias y poner en riesgo la vida de sus seres queridos.

Comentarios

