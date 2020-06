Exige Laura Estrada cuentas sobre subejericio en presupuesto asignado a la Secretaría de Salud de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- La diputada Laura Estrada Mauro, exigió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, rendir cuentas al Congreso Local sobre los recursos que no se han ejecutado por la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO).

También, solicitó información sobre el ejercicio y destino de los fondos de participaciones correspondiente a este año.

La representante del pueblo tuxtepecano, Laura Estrada, recordó que el Poder Legislativo aprobó para este año más de seis mil 312 millones de pesos para el sector salud; sin embargo, el manejo del recurso por parte del gobernador ha generado algunas dudas al no estar aplicando todo lo programado.

Y es que precisó: “En el Informe Trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo, el Ejecutivo comunicó que había gastado un mil 544 millones; pero en el Presupuesto de Egresos se tenía programado invertir, en ese mismo periodo, dos mil 50 millones de pesos”.

Es decir, Alejandro Murat devengó sólo el 54.36 por ciento del presupuesto programado, por lo que existe un subejercicio. Esto significa que la Secretaría de Salud no ha gastado lo que tenía autorizado en ese lapso.

Estrada Mauro, lamentó que, la falta de aplicación del dinero público se ha traducido en la nula compra de insumos médicos y escasa inversión en infraestructura, sobre todo ahora que se enfrenta la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Sostuvo que los funcionarios públicos que ejecutan el gasto están obligados a realizar esa tarea de forma responsable, y con mayor exigencia y sensibilidad por tratarse del rubro de la salud, que tiene que ver con el bienestar y la vida de los y las oaxaqueñas.

