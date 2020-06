Este sábado, Seculta te invita a ver la obra musical “Plegarias para días de estragos”

-En la realización de esta obra se utilizaron técnicas de composición de la música académica contemporánea

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de junio de 2020.- Como parte de la convocatoria “CurArte”, éste sábado llega a los hogares oaxaqueños el video seleccionado de Julio Cesar García Sánchez, denominado “Plegarias para días de estragos”.

Este material audiovisual será transmitido a las 14:00 horas, a través de las redes sociales de la dependencia por Facebook: https://www.facebook.com/seculta/, en la cuenta de Youtube: SECULTA GobOax y en la página web de la dependencia: https://www.oaxaca.gob.mx/seculta

La titular de Seculta, Karla Villacaña Quevedo, invita a las y los oaxaqueños, a disfrutar de este video “Plegarias para días de estragos”, un proyecto inspirado en el libro del mismo nombre que reúne una serie de poemas, de los cuales Julio Cesar García Sánchez decidió hacer una obra musical utilizando técnicas de composición de la música académica contemporánea.

También tiene como objetivo documentar el proceso de realización de la obra para voces (coro mixto), sexteto de alientos y percusiones “Plegarias para días de estragos”, que cumpla la función de difundir el trabajo y generar interés en nuevos públicos hacia esta obra y la música en general.

Julio Cesar García Sánchez, solista de guitarra clásica e instrumentista, ha participado en la presentación en el Museo de Arte Americano del Smithsonian Institute, Washington D.C. con Orquesta Pasatono; en Cinema Domingo Orchestra , ejecutando en vivo la música compuesta para la película “Tres Luces” de Fritz Lang.

Así como en la presentación en concierto con el Ensamble Kafka, presentando arreglos originales; en el Concierto con Cinema Domingo Orchestra en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, presentando el disco “Optical Sounds” con obras originales compuestas como música para películas, entre otras.

Por lo cual, es una excelente oportunidad para que los oaxaqueños y oaxaqueñas se queden en casa y disfruten en familia del proyecto “Plegarias para días de estragos”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario